Gemeente verwelkomt nieuwe inwoners 15 mei 2018

03u12 0

Om de nieuwe inwoners, die het afgelopen jaar naar Zwalm verhuisden, zich vlug thuis te laten voelen, organiseerde de gemeente een onthaalvoormiddag. Na een ontvangst met koffiekoeken konden de 60-tal aanwezigen kennismaken met het bestuur en de verschillende gemeentediensten. Daarna volgde een rondleiding in het gemeentehuis en een rondrit met een bus langs de mooiste plaatsen in Zwalm. Zo bracht men onder meer een bezoek aan de Zwalmmolen. Nadien was er een afsluitende receptie in het gemeenschapscentrum De Munk, waar de nieuwe bewoners elkaar en het gemeentebestuur nog wat beter konden leren kennen.





(TVR)