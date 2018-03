Gemeente verkoopt nu ook schoolgebouwen Sint-Maria-Latem en Roborst 02 maart 2018

03u11 0

De gemeente Zwalm gaat verder met de uitverkoop van gemeentelijke gebouwen. Zo worden nu ook het voormalig schoolgebouw langs de Latemdreef en het oude schooltje langs de Borstekouterstraat te koop gesteld. De woning en het aanpalende schoolgebouw in de Borstekouterstraat huisvesten momenteel nog de Zwalmfanfare en de KVLV. In de woning en het voormalige schoolgebouw in de Latemdreef zit onder andere Academie+3 gevestigd. "Maar al deze verenigingen kunnen weldra terecht in ons gloednieuw gemeenschapscentrum De Munk", aldus schepen Johan de Bleecker (Open Vld). Beide panden zullen openbaar verkocht worden. De woning en het aanpalende schoolgebouw in Rorbort worden geschat op 230.000 euro. In Sint-Maria-Latem werd de site in twee loten opgedeeld. De minimale verkoopwaarde wordt hier vastgelegd op respectievelijk 170.000 en 176.000 euro. Oppositiepartij voorZwalm stemde tegen de verkoop. Hilde Eeckhout (Open Vld) onthield zich bij de stemming. "De verkoop van onroerend goed betekent een verarming van de gemeente. Alles afbreken om volk te hebben in het nieuwe gemeenschapscentrum is een jammere zaak", sneerde ze. "Het laten verloederen van die gebouwen is pas een verarming van de gemeente", antwoordde burgemeester De Colfmacker. (TVR)