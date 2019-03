Gemeente regulariseert zonevreemde activiteiten met GRUP Frank Eeckhout

05 maart 2019

17u29 0 Zwalm Met de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) gaat het gemeentebestuur enke zonevreemde activiteiten op haar grondgebied regulariseren. Het gaat om vzw jeugdverblijf Oud Klooster, begeleidingstehuis Ruyskensveld en basisschool Het Groene Lilare.

Vzw jeugdverblijf Oud Klooster is een moderne, ruime groepsaccomodatie die zich voornamelijk richt op lagere scholen, jeugdverenigingen en vakanties voor personen met een beperking. Het jeugdverblijfscentrum bevindt zich in een voormalige parochiale school die zich situeert naast de pastorijwoning op het einde van de Brouwerijstraat in Dikkele. Ruyskensveld campus Zwalm is een begeleidingstehuis dat kinderen en jongeren de kans geeft om zich opnieuw te leren integreren in onze samenleving. Het Groene Lilare tenslotte is een basisschool met ongeveer 90 schoolgaande kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar en vijf fulltime en drie deeltijdse leerkrachten.