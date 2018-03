Gemeente misnoegd over bescherming schoolgebouw 03 maart 2018

02u46 0 Zwalm De gemeente Zwalm is niet opgezet met de voorlopige bescherming van het oude schoolgebouw in Nederzwalm. "Alweer vernemen we via de krant dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een voorlopige bescherming in Zwalm instelt", hekelt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld).

"De derde in evenveel jaren tijd, wat ongezien is in een plattelandsgemeente. Er werd door het gemeentebestuur nog niets gecommuniceerd, laat staan een advies gevraagd. Wat decretaal nochtans een voorwaarde is tot voorlopige bescherming. Er wordt een opvallende ijver aan de dag gelegd om in Zwalm alle vermeende erfgoed te beschermen. Dat terwijl de administratie van het agentschap onroerend erfgoed nauwelijks over voldoende budget beschikt om alle beschermingspremies te kunnen uitbetalen. Zo wachten wel al bijna 5 jaar op een restauratiebesluit en premie van bijvoorbeeld de kerkhofmuur van Sint-Denijs-Boekel en de kerk van Roborst. Reken bij de huidige staat van het schoolgebouw van Nederzwalm nog 5 jaar bij en de minister kan zelf de sloophamer in het schoolgebouw komen neerslaan. Net zoals de vorige beschermingsdossiers is deze bescherming politiek geïnspireerd en niet inhoudelijk", meent de burgemeester. Het gemeentebestuur zal, eens formeel op de hoogte gesteld van de voorlopige bescherming, de aangeleverde argumentatie bekijken en gepast adviseren. (TVR)





