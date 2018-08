Gemeente herdenkt einde Eerste Wereldoorlog met resem activiteiten 10 augustus 2018

Op zondag 11 november herdenken we de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het Zwalmse gemeentebestuur, verschillende verenigingen en kunstenaars slaan de handen in elkaar om een activiteitenprogramma te organiseren. Naast de traditionele herdenkingsplechtigheid, zal een culinaire wandeling plaatsvinden. Vertellers zullen de deelnemers mee op sleeptouw nemen door de gebeurtenissen in Zwalm tijdens WO I. Op verschillende stopplaatsen zal men kunnen proeven van gerechten geïnspireerd door de oorlogskeuken. In de kerk van Meilegem is een slotevocatie met toneel, poëzie, muziek en kunst voorzien. Het gedetailleerde programma wordt binnenkort bekend gemaakt. (TVR)