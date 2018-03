Gemeente bant gemotoriseerd verkeer op voetweg 05 maart 2018

02u29 0

De gemeente Zwalm voert een verbod voor gemotoriseerd vervoer in op de voetweg die in Sint-Blasius-Boekel de Eesstraat met de Boekelbaan verbindt. "We stellen nu vast dat deze voetweg geregeld gebruikt wordt door gemotoriseerde tweewielers, om op een snelle en kortere manier de Boekelbaan of Eesstraat te bereiken", zegt mobiliteitssschepen Guido De Temmerman (Open Vld). "Iets wat de veiligheid niet ten goede komt omdat deze voetweg veelvuldig bewandeld wordt door schoolgaande jeugd. Daarom is het wenselijk een beperkt gebruik in te stellen, zijnde enkel voor voetgangers en fietsers." (TVR)