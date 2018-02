Gemeenschapscentrum krijgt naam 'De Munk' 23 februari 2018

'De Munk', dat wordt de naam van het nieuwe Zwalmse gemeenschapscentrum in de Sportlaan dat volgende maand de deuren opent.





Het waren de inwoners zelf die namen voorstelden, waarna een shortlist werd opgesteld waarop men kon stemmen. "Met bijna 40 procent van de stemmen koos de Zwalmenaar voor De Munk", laat burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) weten. De officiële opening met hapjes, drankjes en muzeiek is voorzien op zaterdag 17 maart en dit van 18 tot 21 uur. Het gemeenschapscentrum biedt met onder meer een leskeuken, drie moduleerbare zalen en verschillende bergingsmogelijkheden een nieuwe thuis voor veel verenigingen. Ook de uitleendienst, de kinderopvang Woopz en de bib krijgen er onderdak. "Met het gemeenschapscentrum wordt de kroon op het werk gezet van de recreatiesite in centrum Zwalm. Het braakliggend grasterrein werd deze legislatuur getransformeerd tot een centraal gelegen vrijetijds- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Eens de bib verhuisd is, zal daar een nieuwe cafetaria worden ingericht", geeft De Colfmacker nog mee. "Dit met ontsluiting naar zowel de sporthal als de kinderspeeltuin en recreatiesite. Die voorbereidingen zijn momenteel volop aan de gang." (TVR)