Geen rekenen, maar houtbewerking met stielman

Om de leerlingen de kans te geven hun specifieke talenten te tonen, organiseerde de vrije basisschool in Hundelgem gisteren een 'knapdag'.





"Deze past binnen ons jaarthema 'Talent in de tent'", licht directrice Christa De Sutter toe. "Zowat alles staat vandaag in het teken van techniek. Hiervoor kunnen we beroep doen op enkele ouders en echte stielmannen."





Het aanbod was dan ook niet min. Zo konden de leerlingen leren metselen, foto's, ontwikkelen, hout bewerken, elektriciteit leggen, auto's herstellen, naaien, schoonheidsbehandelingen uitvoeren, enzovoort. "De leerlingen krijgen zo de kans om te ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. Het hoeft niet altijd om taal en rekenen te draaien", knipoogt directrice Christa De Sutter. (TVR)