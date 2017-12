Geen nieuwe keuken voor De Zwalmparel 02u32 0

Het Zwalmse gemeentebestuur liet enkele werken uitvoeren aan de gemeentelijke feestzaal De Zwalmparel om het comfort voor de organisatoren van eetfestijnen te vergroten. "Een volledig nieuwe keuken bouwen, behoort momenteel niet tot de prioriteiten."





De Zwalmparel beschikt enkel over een minimaal uitgeruste koude keuken aangezien ze bij de bouw nooit voldoende werd uitgerust voor dergelijke activiteiten. Bij eetfestijnen moet men er dan ook buiten staan koken in een tent.





"Dit leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Dat is niet meer van deze tijd", kaartte oppositieraadslid Patrick Moreels begin dit jaar op de gemeenteraad aan. "Met een capaciteit van 324 aanwezigen zou voor dergelijke activiteiten een professionele en meer omvangrijke warme keuken moeten opgetrokken worden, die bovendien aan de strengste normen van de voedselinspectie zou moeten voldoen. Zulke zware investeringen horen momenteel niet tot de prioriteiten", laat schepen Johan De Bleecker (Open Vld) weten.





"Om toch het comfort te verhogen, vooral van zij die verplicht buiten barbecueën en frietjes bakken, werd het 'klinkerterras' uitgebreid naar 3,50 meter en werd een 3 meter lange, uitschuifbare wering geïnstalleerd. Deze dient uitschuifbaar te zijn omdat er geen vaste constructies mogen geplaatst worden op deze strook naast de Zwalmparel die bezwaard is met gas- en waterleidingen. In de keuken werd reeds geïnvesteerd in een industriële vaatwasser en een grotere boiler met elektrische doorstroomverwarming", geeft De Bleecker nog mee. (TVR)