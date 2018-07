Garage Vanderhaeghen schenkt auto aan vzw De Bolster 25 juli 2018

02u37 0

Garagist Nico Vanderhaeghen uit Zwalm schonk een Renault Clio aan de De Bolster in Zingem, een vzw die mensen met een beperking huisvest en begeleidt. Nico had namelijk gehoord dat het personeel van Zingem veel vervoer dient te verzorgen met de eigen wagen. Hierdoor is het moeilijker voor het personeel om met de fiets naar het werk te gaan. De garagist ging persoonlijk langs om de auto te overhandigen. De cliënten en medewerkers van De Bolster waren alvast zeer enthousiast.











(TVR)