GAIA: "Duidelijk dat dit gedrag niet kan" MAN (72) DIE HOND MISBRUIKTE KRIJGT BOETE EN VERBOD OP DIEREN LIEKE D'HONDT

25 april 2018

02u28 0 Zwalm D.D.M. (72) is in Oudenaarde veroordeeld omdat hij de hond van een gezin uit Zwalm misbruikte. De man uit Gent mag gedurende drie jaar geen dieren houden en moet een boete van zesduizend euro betalen. Hij kreeg ook een celstraf van drie maanden met uitstel.

De eigenaar van de hond Rasko ging in januari 2016 skiën en regelde daarom een oppas voor zijn hond via de website PetSitter.be. Op zijn vakantiebestemming kon de eigenaar zien wat in zijn huis in Zwalm gebeurde dankzij camerabeelden gekoppeld aan zijn gsm. Toen hij zag hoe D.D.M. naakt rondliep en seksuele handelingen stelde met Rasko, probeerde hij de man onmiddellijk te bereiken. Dat lukte niet en dus maakte de man vroegtijdig een eind aan de vakantie.





Het baasje van Rasko diende een klacht in tegen de hondenoppasser en er begon een onderzoek naar D.D.M. "Daarin gaf hij toe de hond twee keer misbruikt te hebben, maar hij beweerde dat de hond zelf seks met hem wilde. Hij hield bovendien vol dat zijn daden voortkwamen uit een wetenschappelijke interesse. Hij minimaliseerde de feiten en legde de schuld bij de hond. Dat kan niet. Ook een dier moet met respect behandeld worden. Bovendien heeft de beklaagde een ongunstig strafblad en heeft hij geen lessen geleerd uit het verleden", motiveerde de rechter zijn vonnis.





Medicatie

De advocate van D.D.M. verklaarde het vreemde gedrag van haar cliënt door te wijzen op de bijwerkingen van zijn medicatie en vroeg aan de rechter om geen straf op te leggen. Die redenering volgde de rechter niet. Hij veroordeelde D.D.M. tot drie maanden cel met uitstel en een boete van zesduizend euro. Bovendien mag de man gedurende drie jaar geen dieren houden. Doet hij dat wel, dan moet hij een dwangsom van 25 euro per dag betalen. Aan de eigenaar van Rasko moet D.D.M. geen extra schadevergoeding betalen. De twee partijen kwamen nog voor het proces tot een overeenkomst.





Waarschuwing

Dierenrechtenorganisatie GAIA volgde de zaak van Rasko van dichtbij op en stelde zich burgerlijke partij. De organisatie kreeg één euro morele schadevergoeding. "Voor ons is het belangrijk dat de man gedurende drie jaar geen dieren mag houden. Hopelijk heeft hij nu zijn lesje geleerd", reageerde GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch na afloop.





Hij hoopt dat de veroordeling een waarschuwing is voor gelijkgezinden van D.D.M. "Dergelijke perversiteiten komen wellicht vaker voor dan we denken. In het verleden is al eens een man vrijgesproken voor seksuele handelingen met honden in een asiel, omdat er toen nog geen wettelijke grondslag was. Nu is de rechter duidelijk: dergelijk gedrag wordt niet getolereerd."