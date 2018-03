GAIA burgerlijke partij in zaak over bestialiteiten RECHTER OORDEELT OVER MAN DIE SEKSUELE BETREKKING HAD MET HOND LIEKE D'HONDT

28 maart 2018

02u48 0 Zwalm De milieurechtbank in Oudenaarde heeft zich gisteren over de zaak van D.D.M. (72) gebogen. De man wordt ervan beschuldigd seksuele betrekkingen te hebben gehad met een Duitse herder, waar hij op paste toen de eigenaars uit Zwalm op reis waren.

Het proces begon met een akkefietje toen bleek dat zowel de beklaagde als zijn advocate niet op tijd in de rechtbank konden zijn. Met een uur vertraging kon de zaak uiteindelijk behandeld worden, maar dan wel zonder D.D.M. Hij daagde niet op, ondanks de uitdrukkelijke vraag van de rechter om persoonlijk aanwezig te zijn. Het openbaar ministerie tilde zwaar aan het feit dat D.D.M. zijn daden minimaliseerde. Die waren nochtans choquerend.





Camerabeelden

De man had zich op de website PetSitter.be aangeboden als hondenoppasser en mocht tussen 22 en 30 januari 2016 op de Duitse herder Rasko passen. Zijn baasjes waren toen op reis, maar konden via camerabeelden een oogje in het zeil houden.





Zo betrapten ze D.D.M. terwijl hij naakt rondliep in huis en seksuele handelingen stelde met Rasko. Daarop keerden ze onmiddellijk terug naar huis. "Achteraf verklaarde de beklaagde onder meer dat zijn daden voortkwamen uit een wetenschappelijke interesse en banaliseerde hij de feiten", zei de procureur. Zij vorderde daarom de maximum celstraf van drie maanden, een geldboete van duizend euro en een verbod om dieren te houden. Het baasje van Rasko stelde zich burgerlijke partij, maar vroeg geen schadevergoeding. Dat hadden de twee partijen al in der minne geregeld.





Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelde zich burgerlijke partij. De organisatie voelde zich nauw betrokken omdat het mede onder haar impuls was dat er in 2007 een wet kwam die seksuele handelingen met dieren strafbaar stelde. Voor GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch was het belangrijk om te horen dat de procureur een verbod om dieren te houden vorderde. "Dat is voor ons het belangrijkste. Het moet een signaal zijn naar gelijkgezinden van de man. Dergelijke perversiteiten kunnen niet", zei Vandenbosch. De advocaat van de organisatie vroeg gisteren één euro morele schadevergoeding.





Medicatie

De advocate van D.D.M. verklaarde het vreemde gedrag van haar cliënt door te wijzen op de bijwerkingen van zijn medicatie. "Mijn cliënt is 72 jaar en heeft nooit de neiging gehad om dergelijke handelingen te stellen. Pas op latere leeftijd heeft dit gedrag zich ontwikkeld. Hij begon pornografische websites te bezoeken en vergreep zich aan het dier in kwestie. Onderzoek toont aan dat zwaar medicatiegebruik aan de basis van zo'n gedragsstoornis kan liggen", pleitte meester Christine Mussche. Ze vroeg aan de rechter om haar cliënt de gunst van de opschorting te verlenen en dus geen straf op te leggen. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 24 april.