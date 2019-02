Freddy Huyghebaert en Baudewijn Diependaele verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter N-VA Zwalm Frank Eeckhout

22 februari 2019

13u32 0 Zwalm Met een monsterscore zijn Freddy Huyghebaert en Baudewijn Diependaele verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter N-VA Zwalm.

“Met twaalf gemotiveerde leden zal ons nieuwe bestuur er de komende drie jaar alles aan doen om N-VA Zwalm op de kaart te zetten", belooft de voorzitter. Peter Van Den Haute en Louis Ide behoren als verkozenen sowieso tot het bestuur. Verder kregen ook Christine Vallat, Willy De Vleeschauwer, Michel Terryn, Koenraad Beaufays, Alexander Soenen, Lut Flamang, Wim Dossche en Sarne De Vlieger een plekje in het bestuur. Alexander Soenen werd aangesteld als secretaris en Wim Dossche is de penningmeester. Louis Ide is de communicatieverantwoordelijke en Willy De Vleeschauwer de ledenverantwoordelijke.