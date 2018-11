Frank Vander Linden in de Zwalmparel Frank Eeckhout

27 november 2018

11u53 0 Zwalm Frank Vander Linden treedt op vrijdag 7 december op in de Zwalmparel in Zwalm. Hij stelt er zijn nieuwe CD ‘Nachtwerk’ voor.

‘Nachtwerk’ is veel dingen: een plaat die klinkt zoals ze heet, en ook echt ‘s nachts geschreven is. Een verzameling hoogstpersoonlijke songs, gevat in een intens, late late night-geluid. Het bewijs dat Frank Vander linden, die met De Mens nauwelijks een half jaar geleden het bejubelde ‘24 uur’-album maakte, nog meer wilde vertellen.

Bijna tien jaar na zijn solo-langspeeldebuut ‘Frank Vander linden’, is ‘Nachtwerk’ nog confessioneler, nog indringender van teneur. Geen feestmuziek, maar wel een muziekfeest. Van de eerste single ‘Ik dacht aan een vrouw’ tot de ironische slotsong ‘Weet jij hoe het moet?’ is ‘Nachtwerk’ één donkere, maar uiteindelijk troostende luisterervaring.

Tickets kosten 18 euro en kunnen besteld worden via https://webshopzwalm.recreatex.be. Meer info op het nummer 055/48.05.93.