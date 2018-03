Fitnessen op sport- en recreatiesite 20 maart 2018

Wie wil werken aan zijn of haar sixpack, kan voortaan terecht op de nieuwe sport- en recreatiesite langs de Sportlaan.





Zo liet de gemeente er nu ook enkele fitnesstoestellen plaatsen. Nog nieuw zijn een kabelbaan en picknickbanken. Eerder werden ook al een Finse piste, een speeltuin, een orni-sportveld en petanquebanen aangelegd. Het project, met een kostprijs van 600.000 euro, is één van de grootste realisaties van deze legislatuur. "Wat vier jaar geleden nog een braakliggend terrein was, wordt nu stilaan het zenuwcentrum van de Zwalmse jeugd", zegt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld). Nu ook het nieuwe gemeenschapscentrum er de deuren opende, is het enkel nog wachten op de nieuwbouw voor de Chiro en Scouts. (TVR)