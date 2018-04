Fietstocht in molenlandschap 07 april 2018

Pasar organiseert op zondag 22 april een fietstocht door het Zwalmse molenlandschap. De fietstocht 'Daar bij die molen(s) in Zwalm' is goed voor ongeveer 35 km.





Deelnemers passeren de watermolens langs de Zwalm in de Zwalmvallei. Afspraak om 14 uur stipt aan de sporthal van Zwalm in de Sportlaan. Pasar-leden nemen gratis deel, niet-leden betalen 1 euro. Meer info op 0485/36.13.44. (TVR)