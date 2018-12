Fietsstraat in Paulatemstraat is een feit LDO

26 december 2018

17u41 0 Zwalm De Paulatemstraat in Zwalm is officieel een fietsstraat. De gemeente liet de nodige verkeersborden plaatsen aan het begin en het einde van de straat en alle zijstraten.

In de fietsstraat zullen autobestuurders geen fietsers meer mogen inhalen. De maximum toegelaten snelheid is er ook beperkt tot dertig kilometer per uur. Het gemeentebestuur van Zwalm besloot de Paulatemstraat om te vormen tot fietsstraat omdat de weg vaak als sluiproute wordt gebruikt door bestuurders die van Oudenaarde naar Gent rijden of omgekeerd. Via de Paulatemstraat konden ze hun route twee kilometer inkorten, maar er werd wel vaak te snel gereden. Dat was nefast voor de leefbaarheid Paulatem.