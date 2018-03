Fietsersbond Zwalm van start 02 maart 2018

03u07 0

De Fietsersbond heeft nu ook in Zwalm een eigen afdeling. De bond streeft er naar een gesprekspartner te worden van de gemeente voor onder andere de mobiliteit en fietsinfrastructuur. Af en toe zal ze acties of activiteiten organiseren om de plaats van de fietser zichtbaarder te maken. "We willen samen met de inwoners en de gemeente oplossingen zoeken voor verkeersproblemen, onveilige punten en de fiets weer op de kaart zetten als logische mobiliteitskeuze", luidt het. "Deze maand plannen we enkele zondagvoormiddagen in om per fiets op verkenning te gaan om zowel knelpunten als goede voorbeelden van fietsinfstrastructuur in kaart brengen." Geïnteresseerden kunnen mailen naar zwalm@fietsersbond.be. (TVR)