Extra politietoezicht aan schoolpoorten na incidenten in centrum Frank Eeckhout

20 december 2018

15u14 0 Zwalm Donderdag en vrijdag houdt de politie extra toezicht aan de schoolpoorten in de omgeving van de Zuidlaan in Munkzwalm. Dat toezicht komt er na twee incidenten waarbij al dan niet een wapen werd gebruikt.

“Het incident met de onruststoker woensdagmiddag in het centrum van Munkzwalm is volledig onder controle. Beide incidenten van de voorbije dagen vonden toevallig plaats in het centrum van Munkzwalm en houden geen verband met elkaar. Uit het politieonderzoek kon worden bevestigd dat er nooit een wapen is getoond of zichtbaar is geweest en dat de school ook ditmaal niet het doelwit was", laat burgemeester Karen De Colfmaeker weten.

Woensdagavond organiseerden de burgemeester, politie en schooldirecties een druk bijgewoond infomoment in de raadzaal van het gemeentehuis, waar alle ouders van de meest recente en accurate info werden voorzien. “Daar kregen de ouders te horen dat hun kinderen veilig naar school konden gaan en dat hun veiligheid in het algemeen verzekerd is", aldus De Colfmaeker.