Extra klasruimte voor vrije basisschool 20 juni 2018

02u38 0

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) kent een subsidie van 28.663 euro toe aan de vrije basisschool in de Decoenestraat in Munkzwalm. Die kampt met plaatsgebrek en palmde daarom ook het pand naast de school in, waarin vroeger de CM zat gevestigd. "We hebben er een klas gecreëerd en ook de zorgcoördinator kreeg er een stek", legt schooldirecteur Geert Wildemeersch uit. "Momenteel zit echter nog een wegje tussen het pand en het hoofdgebouw van de school. Daarom is het nu de bedoeling om de twee panden met elkaar te verbinden. Ingrijpende werken, want de hele gevel moet worden opengebroken. De klas zal daardoor wel in oppervlakte verdubbelen." Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken al deze zomervakantie worden uitgevoerd. (TVR)