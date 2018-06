Expo 'to bee or not to bee' langs Zwalmbeek 22 juni 2018

02u42 0

Langs het wandelpad naast de Zwalmbeek opent zondag de bijzondere tentoonstelling 'To bee or not to bee'. Op grote infodoeken en op grote ligstoelen waar men ook zelf kan gaan inzitten, kan men alles vernemen over de leefwereld en het belang van de bijen, met welke problemen ze kampen en hoe men die kan oplossen, ook in de eigen tuin. Voor kinderen werd een bijhorend doe-boekje ontwikkeld. Het parcours is 600 meter lang en loopt door een prachtig stukje natuur en bos. De start ligt aan de Ter Biestmolen, Biestmolenstraat 18. De tentoonstelling is een initiatief van de vzw Good Planet, de gemeente Zwalm en Rotary Club Brakel-Zwalmvallei en is tot 2 september gratis te bezoeken. (TVR)