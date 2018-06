Erkenning regenval als natuurramp aangevraagd 07 juni 2018

Ten gevolge van het noodweer op het grondgebied van Zwalm in de nacht van 31 mei op 1 juni heeft de gemeente Zwalm de erkenning door de Vlaamse Regering van de hevige regenval als natuurramp aangevraagd. Inwoners die schade hebben geleden wordt aangeraden voldoende foto's te nemen van de schade, contact op te nemen met de verzekeraar of indien men geen beroep kan doen op de brandverzekering het algemene formulier in te vullen voor een aanvraag tot schadevergoeding bij het rampenfonds. Deze documenten mag men dan bezorgen aan info@zwalm.be of op het gemeentehuis ter attentie van de dienst financiën. De gemeente Zwalm zal alle aanvragen bundelen en overmaken aan de diensten van de Vlaamse overheid. In het geval dat de hevige regenval als natuurramp zou worden erkend, zal de schade vergoed worden. (TVR)