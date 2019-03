Eresaluut aan Marleen Vanwildemeersch tijdens gemeenteraad Frank Eeckhout

30 maart 2019

10u24 0 Zwalm De gemeenteraad in Zwalm heeft een eresaluut gebracht aan Marleen Vanwildemeersch. Zij vertegenwoordigde haar kiezers 30 jaar in het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Marleen startte haar loopbaan als gemeenteraadslid op 1 januari 1989. Tijdens de eerste 18 jaren was Marleen vanuit de oppositie vooral bezig met de cultuurraad en thema’s als naschoolse opvang de veilige schoolomgevingen. In 2006 werd Marleen de lijsttrekker van de winnende Samba-kartellijst. Zij was ook drie jaar schepen voor welzijn, erediensten en onderwijs. Partijgenoot Bruno Tuybens vroeg om haar de titel van ere-gemeenteraadslid toe te kennen wat unaniem werd goedgekeurd.