Egon (30) loopt 100 kilometer voor goede doel 09 augustus 2018

De 30-jarige Egon Donkerwolke uit Brakel liep maar liefst 100 kilometer voor ADO Icarus, een vereniging die zich inzet voor mensen met een ernstige fysieke beperking die zelfstandig willen wonen en leven. Hij liet zich daarbij sponsoren door sympathisanten en zamelde zo 1.250 euro in. "Mijn nonkel is ook gehandicapt en ik weet dat dergelijke organisaties het niet gemakkelijk hebben", motiveert Egon zijn initiatief. "Ik twijfelde er dus geen seconde aan om deze vzw te steunen." Egon liep de 100 km verspreid over zeven dagen. Hij stippelde hiervoor 7 routes uit in de buurt van Brakel. De aankomst van zijn laatste loopje lag op camping Canteclaer van zijn schoonouders in Munkzwalm, waar hij zelf als allrounder werkt.











(TVR)