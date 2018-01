Eetfestijn voor motorcrosser Alessandro Cuvelier 02u37 0

In feestzaal De Zwalmparel in de Sportlaan in Munkzwalm vindt op zaterdag 27 januari tussen 17.30 en 21.30 uur een eetfestijn plaats voor motorcrosser Alessandro Cuvelier. Er is keuze uit een vis- en vleesmenu. Kaarten kosten 16 euro. Info: 0478/88.20.12. (TVR)