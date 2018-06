Eetfestijn voor Boekelse Spelen 12 juni 2018

De organisatoren van de Boekelse Spelen organiseren op zaterdag 16 en zondag 17 juni hun jaarlijkse eetfestijn in parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat. Aanschuiven kan zaterdag van 18.30 tot 21 uur en zondag van 11.30 tot 14 uur. Op het menu staan varkenshaasje, warme zalm of balletjes in tomatensaus. Kaarten voor het eetfestijn kosten vijftien euro en zijn verkrijgbaar op 0494/115.761 of via debock.marleen@hotmail. com. De Boekelse Spelen vinden dit jaar plaats op 27 augustus. (TVR)