Eetfestijn Verbroedering Zwalm Schwalmstadt Frank Eeckhout

21 november 2018

15u00 0 Zwalm De Verbroedering Zwalm Schwalmstadt organiseert op zondag 25 november van 11.30 tot 14 uur een eetfestijn in het parochiaal centrum in de Decoenestraat in Munkzwalm.

Zwalm is al meer dan 45 jaar verbroederd met haar zusterstad Schwalmstadt in Duitsland. Om de twee jaar komt er een delegatie van Schwalmstadt voor enkele dagen naar Zwalm. “Er worden geschenken uitgewisseld en er wordt met de delegatie een bezoek gebracht aan bezienswaardigheden in Vlaanderen. Om dit bezoek te bekostigen organiseren we elk jaar een eetfestijn", zegt voorzitter Frans Verlaeckt.

Op het menu staan schartongrolletjes in witte wijnsaus of rundstong in Madeira saus met purée of kroketten. Er kan ook afgehaald worden. Kaarten besteld worden op het nummer 055/49.73.04 of via mail naar bestuur@verbroedering-zwalm-schwalmstadt.be en kosten 16 euro. Meer inlichtingen op www.verbroedering-zwalm-schwalmstadt.be