Eetfestijn ten voordele van jeugd SK Munkzwalm 04 april 2018

De jeugd van SK Munkzwalm organiseert op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april het jaarlijkse eetfestijn in de kantine langs de Rekegemstraat. Er is keuze uit twee menu's: een vispannetje of warme beenhesp met groenten en kroketten. Inschrijven kost 16 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Op vrijdag en zaterdag kan men aanschuiven vanaf 18.30 uur en op zondag vanaf 11.30 uur. Kaarten kunnen bekomen worden bij alle jeugdspelers en het jeugdbestuur. (TVR)