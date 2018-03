Drie afwasbare boekjes voor elke baby BOEKSTART LOKT OUDERS MET KLEINE KINDEREN NAAR BIB THOMAS VANDEWALLE

23 maart 2018

02u33 0 Zwalm De bibliotheken van Kruishoutem, Gavere, Zingem en Zwalm schenken - samen met Kind & Gezin - aan elke baby drie afwasbare boekjes. In de bibliotheken komt een peuterhoekje, met boekenrek in olifantvorm.

Met het project 'Boekstart' wil men lezen bij jonge kindjes stimuleren. "Want vroeg contact met boeken en verhalen loont", zegt Carine Anecaert, bibliothecaris in Kruishoutem. "Onderzoek toont aan dat kinderen die al vroeg kennismaken met boeken en voorgelezen worden, taalvaardiger zijn, meer woorden kennen, sneller kunnen lezen en beter leren rekenen. Ook heeft het voorlezen positieve effecten op de band tussen ouders en kinderen en op het algemeen welbevinden." Daarom stapt ZOVLA, het regionale samenwerkingsverband van de bibliotheken van Gavere, Kruishoutem, Zingem, Zwalm, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en De Pinte mee in het project Boekstart, waarmee men vol inzet op leesbevordering.





Knisperend geluid

Concreet krijgt elk kindje drie boeken. "Ouders die met hun vier maanden oude baby op bezoek gaan bij Kind & Gezin krijgen een boekje mee naar huis. Het zijn stoffen boekjes waarvan de pagina's een knisperend geluid maken", legt Anecaert uit. "De baby geraakt vertrouwd met het idee van een boekje en met plaatjes die benoemd worden. Gaandeweg leert hij ook woordjes herkennen."





Het tweede pakketje is geschikt voor kindjes van vijftien maanden oud. Op dat moment krijgen ouders bij Kind & Gezin een bon waarmee ze in de acht ZOVLA-bibliotheken het peuterpakket kunnen ophalen. Het bevat twee boekjes en heel wat tips om verder te gaan met voorlezen aan peuter en kleuter. Met dat tweede pakketje wil men ook de bezoeken aan de bibliotheken promoten. "Want kinderen die regelmatig in aanraking komen met boekjes voor ze naar het eerste leerjaar gaan, hebben vaak een voorsprong bij lezen en schrijven."





Om die bezoeken te stimuleren en de boekjes onder de aandacht te brengen, werd in enkele bibliotheek een speciaal kastje geplaatst. Zo staat in Kruishoutem nu een olifant met daarin geschikte boekjes voor peuters. "En ja, die zijn afwasbaar", glimlacht de bibliothecaris. "Elke keer de boekjes terug binnen gebracht worden, zullen we die persoonlijk afwassen. We weten namelijk dat ouders daar gevoelig aan zijn."