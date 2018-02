Dorpskern Roborst maakt kans op prijs mooiste publieke ruimte 07 februari 2018

02u53 0 Zwalm De recent heraangelegde dorpskern van Roborst is één van de vijf projecten die kans maken op de Vlaamse prijs Publieke Ruimte.

"Na de heraanleg van de dorpskern liggen de kasseien terug te wachten op de koers", luidt het in het juryverslag. "Het authentieke karakter van de dorpskern werd met veel respect voor de historische identiteit hersteld. Het resultaat getuigt van een evenwicht tussen het fragiel karakter van het dorp als woonplaats en de toeristische aantrekkelijkheid voor de vele wandelaars en fietsers." Bij het gemeentebestuur klinkt de lofzang als muziek in de oren. "Dit project werd reeds in 2007 opgestart. We hebben er uitvoerig aan gewerkt, diverse instanties geraadpleegd en dat werpt nu zijn vruchten af", zegt schepen Eric De Vriendt (CD&V). De uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte is traditioneel de apotheose van het Congres Publieke Ruimte, dat dit jaar doorgaat op 13 maart in Gent. Roborst neemt het op tegen projecten in Borgerhout, Mechelen, Kortrijk en Leuven. (TVR)