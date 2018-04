Doek valt tijdelijk over Creatief Atelier SCHILDERS ZOEKEN NIEUWE STEK NA VERKOOP DORPSSCHOOL THOMAS VANDEWALLE

06 april 2018

02u32 0 Zwalm Schildersvereniging Creatief Atelier zit met de handen in het haar nu de gemeente haar lokalen verkoopt. "We staken de activiteiten tijdelijk", zegt Roger Laplasse. "Gemeenschapscentrum De Munk is geen optie. We moeten te veel materiaal verhuizen."

Creatief Atelier bestaat uit zo'n 18 hobbyschilders die elke maandag samenkomen. Dat deden ze tot voor kort in het voormalige dorpsschooltje langs de Latemdreef in Sint-Maria-Latem, maar dat staat momenteel te koop. Het gemeentebestuur wil namelijk af van zijn oude gebouwen en trok voor de verenigingen een nieuwbouw op in het centrum van de gemeente. Ook de schildersvereniging is er welkom, maar ziet een wekelijkse verhuis naar het gemeenschapscentrum niet zitten.





Verfgeur

"We hebben nu eenmaal te veel materiaal", stelt lesgever en drijvende kracht Roger Laplasse. "Het is organisatorisch niet mogelijk om telkens al onze schildersezels, verf, boeken en dergelijke te versleuren. We zouden ook vinyl moeten kopen om de vloer daar te beschermen en er zouden waarschijnlijk ook klachten komen van andere verenigingen omwille van de verfgeur die er blijft hangen."





De schildersvereniging nam intussen al verschillende keren contact op met het gemeentebestuur. "We hebben gevraagd een alternatieve locatie ter beschikking te krijgen, maar dat blijkt niet mogelijk. Bijzonder jammer. We hebben dan ook besloten de werkzaamheden tijdelijk te staken, tot er eventueel toch nog een oplossing uit de bus komt. Al 30 jaar zet ik me vrijwillig in voor deze vereniging", zucht Roger. "Daarom doet het zo pijn doet dat we nu in de kou worden gezet."





Oppositiepartij voorZwalm drong er gisteravond bij de meerderheid op aan om een oplossing te bieden voor Creatief Atelier. "Dit desnoods tijdelijk voor een periode van twee jaar, zodat ondertussen een duurzame oplossing kan gevonden worden", riep Bruno Tuybens op.





Fanfare

Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) laat weten dat in het gemeenschapscentrum De Munk bergruimte is voorzien, waar men schildersezels en dergelijke gratis kan stockeren. "We zijn zelfs bereid een rol vloerbekleding te kopen, maar dat blijkt niet voldoende", stelt de burgemeester vast. "De schildersvereniging wil een ruimte waar ze alles vuil kan maken en alles laten staan. Dat is niet realistisch. Ook op de privémarkt gaan ze zoiets niet vinden. Ik snap dan eigenlijk ook niet waar ze een probleem van maken. De Zwalmfanfare heeft nog meer materiaal te versleuren, maar daar horen we geen klachten. We staan als gemeente dan ook recht in onze schoenen", besluit De Colfmacker.