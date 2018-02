Dit wordt nieuwe stek van verenigingen en bib GEMEENSCHAPSCENTRUM OPENT VOLGENDE MAAND AL DE DEUREN THOMAS VANDEWALLE

07 februari 2018

02u52 0 Zwalm In het centrum van Munkzwalm wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het nieuwe gemeenschapscentrum. Niet enkel de bibliotheek zal er worden ondergebracht, maar ook tal van verenigingen vinden er binnenkort een nieuwe thuis. "De feestelijke opening is voorzien op 17 maart", kondigt burgemeester Karen De Colfmacker aan.

De plannen van de gemeente om naast De Zwalmparel een nieuw gemeenschapscentrum op te trekken, zijn indertijd niet overal even warm onthaald. Vooral oppositiepartijen voorZwalm en N-VA verzetten zich stevig tegen het project.





Allebei noemden ze het project "megalomaan" en "veel te duur". Dat de bib in de kelder wordt ondergebracht, vinden ze bovendien niet kunnen. Ondanks de forse tegenwind, besloot de meerderheid haar plannen door te zetten. In alle stilte werden de werken gestart en intussen bijna afgerond. Zo moet het centrum al volgende maand kunnen openen. "Er was veel kritiek, maar wij staan nog altijd achter het idee", benadrukt burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld). "De opening is voorzien op zaterdag 17 maart en dat zal een groot feest worden. Met het nieuwe gemeenschapscentrum bieden we eindelijk infrastructuur op maat van alle Zwalmse verenigingen en initiatieven."





Hedendaags alternatief

Alle verenigingen die momenteel gehuisvest zitten in verouderde, niet gebruiksvriendelijke en onveilige ruimtes, zullen er terecht kunnen.





"Het is financieel niet haalbaar om al die oude gebouwen te renoveren. Daarom bieden we een centraal gelegen en hedendaags alternatief. De senioren van Munkzwalm zullen hier vanaf volgende maand hun koffietafel kunnen geven, de schilders van Academie +3 hun schildersezel neerpoten en de leden van 't Danskliekske de benen strekken. Verenigingen als Femma en KVLV kunnen bovendien kooklessen organiseren in de demokeuken."





Bib in kelder

Ook Woopz, de buitenschoolse kinderopvang, en de speelpleinwerking verhuizen naar het nieuwe complex. De bib wordt groter en ondergebracht in de kelder. "Al is er wel voldoende daglicht", onderstreept De Colfmacker. "Dat zullen ook de tegenstanders snel merken. Voor de verhuis van alle boeken worden de komende weken verschillende scholen ingeschakeld." Tot slot verhuist ook de gemeentelijke uitleendienst. Die krijgt er zowel extra ruimte als een afhaal- en terugbrengruimte voor de ontleners.





Het volledige programma van de opening, in aanwezigheid van cultuurminister Sven Gatz, wordt binnenkort bekend gemaakt.