Dimi Dylano brengt eerste album uit 17 juli 2018

02u38 0 Zwalm Dimitri Pollet (31) uit Nederzwalm, beter gekend onder zijn artiestennaam Dimi Dylano, heeft zijn eerste album klaar. "Een eerbetoon aan mijn nonkel Kevin Kenzo die vorig jaar overleed", vertelt Dimitri.

Dimitri draait al een tijdje mee als artiest, maar stapt pas nu door de grote poort van de Vlaamse showbizz met zijn eerste album. Dat kreeg de veelzeggende titel 'Mag ik dromen... ?' mee.





"Ik hoop er mee een plaats op de Vlaamse podia te veroveren", vertelt de Zwalmenaar die al op 10-jarige leeftijd begon met optreden in de Soundmixshow. "Ik zong er liedjes van Jan Smit. Tot op de dag van vandaag breng ik tijdens optredens nog steeds enkele liedjes uit zijn repertoire en ook op mijn album is een nummer van hem te vinden."





Op dat album staan in totaal maar liefst 17 covers.





"Allemaal Nederlandstalig, behalve eentje. Zo cover ik ook Black is Black van Los Bravos. Een gevarieerde cd dus die hopelijk zijn weg zal vinden naar de muziekliefhebber. Het is trouwens mijn nonkel Kevin Kenzo, de bekende André Hazes-imitator die vorig jaar overleed, die me tot deze cd aanzette. Hij leerde me de kneepjes van het vak en motiveerde me altijd om mijn dromen na te jagen. Dit album is dan ook een klein beetje een eerbetoon aan hem", aldus Dimitri. "Ik ben er zeker van dat hij trots op mij zou zijn." (TVR)