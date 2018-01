Die Munckghesellen verwachten 2.500 toeschouwers 24 januari 2018

Bij de Zwalmse toneelvereniging Die Munckghesellen gaat komend weekend het stuk 'Wendy's vuile was' in première. "'Wendy's vuile was' vertelt het verhaal van Wendy, een jonge vrouw met een bewogen verleden die een gevangenisstraf uitzit omwille van illegale prostitutie en het dealen van drugs", licht regisseur Antoine van Coster toe. "Het stuk bevat knotsgekke situaties die ongetwijfeld zullen leiden tot een regelrechte aanval op de lachspieren." De première vindt op zaterdag 27 januari plaats in het parochiaal centrum 'De Zwaluw'. "We spelen drie weekends op rij, ook vrijdagen en zondagen. Kaarten kosten 8 euro."





Voor het tweede jaar op rij brengen Die Munckghesellen ook jeugdtoneel. Onder de regie van Valerie Van Coster wordt 'De tovenaar van Oz' op de planken gebracht. Het stuk wordt drie zaterdagen op rij opgevoerd, telkens om 14.30 uur. Tickets hiervoor kosten 5 euro. "Met onze 7 voorstellingen voor volwassenen en 3 voor de jeugd, verwachten we maar liefst 2.500 bezoekers." Tickets zijn te koop bij de spelers, het bestuur en via www.diemunckghesellen.be of na 18 uur op 055/49.64.14. (TVR)