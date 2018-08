De Kaaihoeve hoopt op nog meer bezoekers na verbouwingswerken Thomas Vandewalle

29 augustus 2018

18u12 0 Zwalm Het provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve in Meilegem is na verbouwingswerken opnieuw volledig toegankelijk. Er kwamen extra toiletten, een gloednieuw leslokaal en het onthaal werd verplaatst.

De Kaaihoeve heeft vanaf dit schooljaar een gloednieuw leslokaal als uitvalsbasis voor de provinciale natuur- en milieuactiviteiten voor klassen. In programma’s, op maat van leeftijd en interesses, kunnen leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs er de natuur beleven en verkennen. “Jaarlijks krijgen we zo’n 11.000 bezoekers over de vloer, waarvan 6.000 scholieren”, licht geograaf Pieter Derudder toe. “Door op de bovenverdieping een extra polyvalente ruimte te voorzien, kunnen we die nu nog beter ontvangen.”

Daarnaast kwamen er ook extra toiletten. “Die zijn vanaf nu ook toegankelijk wanneer het onthaal al gesloten is. Daarvoor werd een nieuwe toegang voorzien.” Tot slot werd ook het onthaal verplaatst. Dat werd niet enkel efficiënter, maar ook meer uitnodigend. Door al deze aanpassingen hoopt De Kaaihoeve het aantal bezoekers nog te zien stijgen.