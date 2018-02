Dauwwandeling met ontbijt 21 februari 2018

Pasar Zwalm organiseert zondag 25 februari een dauwwandeling met ontbijt in Sint-Maria-Latem. De wandeling is toegankelijk voor buggy's en rolstoelen. Hoge wandelschoenen worden aangeraden. Afspraak om 7 uur aan taverne 't Spaans Hof vlabkij de kerk, Latemdreef 28. Na de natuurwandeling van zo'n zes kilometer wacht de deelnemers een vorstelijk ontbijt. Pasar-leden betalen 10 euro, niet-leden 11 euro, kinderen tot 12 jaar 6 euro, kinderen jonger dan 6 nemen gratis deel. Meer info en inschrijven via johan.vandendriessche1@telenet.be of 0485/361.344. (TVR)