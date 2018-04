Dauwwandeling in en rond kasteeldomein 17 april 2018

De Landelijke Gilde Beerlegem organiseert op zondag 22 april een dauwwandeling in en rond het kasteeldomein in Beerlegem. De wandeling is zo'n 5 kilometer lang en vetrekken kan vanaf 6.30 tot 8 uur aan de kerk in Beerlegem. Daarna volgt een ontbijtbuffet in de kerk. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen slechts 6 euro. Inschrijven tot en met 20 april bij Johan Brain via 0478/22.36.58 of johan@brain-schepens.be. (TVR)