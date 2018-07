Creatieve croques en taarten in idyllische setting 04 juli 2018

Waar? De tuin van taverne Klein Zwitserland, Galerijpad 3 in Zwalm.





Wanneer? Elke zaterdag en zondag vanaf 11 uur en dit tijdens de maanden juli, augustus en september.





Waarom naar hier komen? Deze zomerbar situeert zich naast een wandelpad in een zeer idyllische setting. Rond de vijver werden strandstoelen geplaatst, waar je kan tot rust komen. Er werd een omheining aan het terras voorzien, zodat ouders zich kunnen ontspannen terwijl hun kinderen ravotten. Het pand, waarin de bar is ondergebracht, is ook bijzonder charmant. Op het menu staan streekbieren, creatieve croques, lokaal gebrande koffie en ambachtelijke taarten van Julie's House uit Gent.





Inkom? Gratis





Prijs van een cocktail? 8 euro