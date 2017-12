Contactkoor laat zien wat mensen met dementie wél kunnen 02u31 0 Thomas Vandewalle Nadine Maes ging samen met haar mama Julienne Vande Kerckhove meezingen. Zwalm Het contactkoor Memento van Huize Roborst luisterde gisteren de kerstviering van het woonzorgcentrum in de kerk van Roborst op. "Via het koor focussen we op wat dementerenden wél nog kunnen", zegt begeleidster Leen De Vuyst.

Het contactkoor Memento van Huize Roborst is geïnspireerd op De Betties, het bekende ouderenkoor dat jaren terug voor Music for Life optrad in het Sportpaleis. "Met contactkoor bedoelen we het samen zingen en het contact dat door het zingen en de muziek ontstaat", vertelt kinesitherapeute Leen De Vuyst die mee de zangsessies begeleidt.





Thomas Vandewalle Het contactkoor Memento luisterde gisteren de kerstviering van Huize Roborst in de kerk op.

Plots huilen of lachen

"Zingen maakt mensen wakker, actiever en toegankelijker", stelt ze vast. "We merken dat families op zoek zijn naar contact en dialoog met hun familielid. Bepaalde liedjes roepen herinneringen op. Plots beginnen ze te huilen of te lachen. Er zijn zelfs dementerenden die een lied plots helemaal kunnen meezingen. Via het koor focussen we op die manier ook op wat ze wél nog kunnen."





Ook voor de zussen Nadine en Sabine Maes is het contactkoor belangrijk. Zij zongen gisteren mee met hun mama Julienne Vande Kerckhove.





"Communiceren met mama is heel moeilijk. Maar sommige liedjes maken toch nog wat reactie los. Vandaar dat we er hier absoluut bij willen zijn", vertellen de zussen. "Zingen is bovendien zowat het enige dat we nog samen met mama kunnen doen."





Wafeltjes

Alle aanwezigen werden na de kerstvering nog uitgenodigd in het woonzorgcentrum voor het drinken van een glaasje glühwein of warme chocomelk. De kerstman bracht vers gebakken wafeltjes. (TVR)