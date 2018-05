Cliënten De Bolster leven zich uit met BeleefTV 03 mei 2018

De vzw De Bolster in Beerlegem, een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel, beschikt voortaan over een eigen BeleefTV. Die is vergelijkbaar met een gigantische tablet of speeltafel. "Door de opkomst van het digitale tijdperk neemt het computergebruik een steeds meer belangrijke plaats in onze leefwereld in, ook bij onze cliënten", vertelt communicatieverantwoordelijke Pieter Jouretz. "Door deze BeleefTV worden ze geprikkeld om op een veilige manier gebruik te maken van de computer, aangezien dit hun blik waarmee ze de wereld kunnen ontdekken aanzienlijk kan verruimen. Ze kunnen er mee puzzelen, oude liedjes beluisteren, afbeeldingen sorteren enzovoort." (TVR)