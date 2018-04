Chiro fuift in De Zwalmparel 04 april 2018

Chiro Zwalm geeft op zaterdag 14 april vanaf 21.30 uur haar vijfde fuif 'Chirolicious' in De Zwalmparel aan de Sportlaan 1 in Munkzwalm. "Na het grote succes de voorbije jaren, is er dit jaar weer ambiance verzekerd met onder meer Jay Rohm, Major J en Sir Jacobs achter de draaitafels", klinkt het. "En natuurlijk is er weer drank aan democratische prijzen." Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en zijn te bekomen bij de leiding en oudste leden van Chiro Zwalm. Aan de kassa betaal je 6 euro. (TVR)