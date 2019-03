Chauffeur slechts lichtgewond na zware crash tegen boom in Nederzwalm Ronny De Coster

30 maart 2019

12u44 0 Zwalm In de Schoolstraat in Nederzwalm op de grens met Zingem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar verkeersongeval gebeurd met een terreinwagen.

De auto reed in de richting Nederzwalm, toen de chauffeur door een onbekende oorzaak van de weg afweek. De zware terreinwagen crashte tegen een boom en is klaar voor de schroothoop. Een MUG, de Snoeck-ambulance en een team van de brandweerpost snelden ter plaatse. De bestuurder van de gestrande wagen is een man uit Oudenaarde. Hij is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Het slachtoffer was zelf uit de helemaal verhakkelde auto kunnen klauteren en bleek slechts lichtgewond.

Als gevolg van het ongeval bleef de weg tussen Nederzwalm en Zingem een tijd afgesloten.