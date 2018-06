Centrale begraafplaatsen krijgen make-over OOK PERGOLA OP KERKHOVEN VOOR UITVAARTEN IN REGENWEER THOMAS VANDEWALLE

27 juni 2018

02u35 0 Zwalm Zwalm gaat haar twee centrale begraafplaatsen herinrichten én uitbreiden. Dat is nodig, want inwoners kunnen binnenkort enkel nog daar begraven worden. "De kerkhoven krijgen een pergola, zodat mensen bij regenweer comfortabel kunnen afscheid nemen", zegt schepen Johan De Bleecker.

De kerkhoven in Rozebeke en Nederzwalm werden aangeduid als centrale begraafplaatsen. "We kozen voor Nederzwalm als tweede centrale begraafplaats om te zorgen voor een goede spreiding", zegt schepen Johan De Bleecker (Open Vld) die bevoegd is voor de begraafplaatsen in Zwalm. "We willen vermijden dat iemand uit Meilegem in Rozebeke zou moeten begraven worden. Die afstand vinden we namelijk iets te groot." Nederzwalm werd ook aangeduid als hoofdkerk binnen onze gemeente. "Ook in dat opzicht is Nederzwalm dus een logische keuze."





De gemeente wil beide kerkhoven nu een volledig nieuwe look geven. "Op beide begraafplaatsen ligt iedereen nu kriskras door elkaar begraven. Dat willen we niet meer. We willen er een mooier geheel van maken."





Agrarisch gebied

Het kerkhof in Rozebeke diende hiervoor eerst te worden geregulariseerd. "Het kerkhof dat hier in agrarisch gebied ligt, was namelijk niet vergund. Die situatie moesten we dus eerst rechttrekken", vervolgt De Bleecker. "In Nederzwalm konden we naast het kerkhof gelukkig een stuk grond bijkopen om uit te breiden. Op beide kerkhoven zullen we onder andere een soort pergola bouwen, zodat mensen bij regenweer op een comfortabele manier afscheid kunnen nemen van hun geliefden. Er is ook veel groen voorzien, waardoor de kerkhoven meer de aanblik krijgen van een park." Zowel in Rozebeke als in Nederzwalm is ook een strooiweide, kinderperk en een sterretjesweide voorzien. Dat is een begraafplaats voor doodgeboren kinderen. "Ook de urnenvelden en de columbaria worden aantrekkelijker. De hogere overheden vragen ons namelijk om crematies te stimuleren. Cremeren zou namelijk milieuvriendelijker zijn dan begraven."





Eens beide kerkhoven heraangelegd zijn, zal enkel nog daar kunnen begraven worden. Op de andere begraafplaatsen zal wel nog een urne kunnen bijgezet worden in het columbarium. "In Roborst en Sint-Blasius-Boekel stoppen we nu al met begraven omdat er simpelweg geen plaats meer is. Alleen wie al een concessie aankocht om bijvoorbeeld samen met de eerder overleden partner begraven te worden, kan er nog terecht. Ook de kerkhoven van Munkzwalm, Beerlegem en Hundelgem liggen zo goed als vol. Deze reorganisatie komt dus niets te vroeg." De Bleecker hoopt na Allerheiligen dit jaar de werken te kunnen starten.