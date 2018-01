Carnavalsstoet trekt door centrum 02u54 0

Munkzwalm is dit weekend opnieuw in de ban van carnaval.





"Zo'n 25 praalwagens zijn ingeschreven", vertelt Jurgen Ysebaert. "Deze wagens worden vooraf gegaan door een reclamestoet van nog eens 70 wagens." De stoet vertrekt om 19.11 uur op de Zuidlaan, ter hoogte van de Hondendries, en wordt samen met nar Mircea Flamand, de Zwalmfanfare en het schepencollege plechtig geopend. De stoet rijdt door tot aan café Ysebaert en wordt ontbonden aan de Noordlaan. Er is een prijzenpot van maar liefst 4.000 euro voor onder andere de beste uitbeelding, de meest originele en de grootste groep van binnen en buiten Zwalm. De prijzen worden om 1 uur uitgereikt op de carnavalsfuif in zaal Thetalia met dj Daddy Cool.





Zondag trekt de kindercarnavalsstoet door het centrum van Munkzwalm. Deze stoet start om 14 uur aan de kerk van Munkzwalm. Onderweg zijn verschillende versnaperingen voorzien. Inschrijven kan in café Ysebaert, Zuidlaan 19 in Munkzwalm. Tot slot is er op maandag het seniorencarnaval. Vanaf 13.30 uur worden de senioren in zaal Thetalia verwacht voor koffie met gebak. Hiervoor betaalt men 3 euro.





(TVR)