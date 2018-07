Canteclaer breidt uit met 47 camperplaatsen CAMPING KAN REKENEN OP 42.895 EURO SUBSIDIES THOMAS VANDEWALLE

18 juli 2018

02u41 0 Zwalm Camping Canteclaer langs de Rekegemstraat in Munkzwalm breidt uit met 47 extra camperplaatsen. Daarvoor kunnen de uitbaters rekenen op subsidies van Toerisme Vlaanderen. De camping moet een aantrekkingspunt worden voor toeristen met mobilhomes, die nu verspreid wildkamperen in de regio.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts wil Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als een kwaliteitsvolle en toegankelijke bestemming, waar iedereen terecht kan voor een deugddoende vakantie. Om het logeeraanbod te versterken zijn verdere investeringen van de uitbaters nodig. Weyts maakt nu ruim 1,5 miljoen euro vrij om uitbaters een duwtje in de rug te geven. 64 uitbaters van logies verspreid over heel Vlaanderen kunnen rekenen op een extra impuls. Zo dus ook kampeerverblijf Canteclaer in de Rekegemstraat in Munkzwalm, dat kan rekenen op een subsidie van 42.895 euro voor de aanleg van 47 camperplaatsen en de bijhorende voorzieningen zoals sanitair. "Dit soort investeringen zijn vaak niet rendabel", zegt minister Weyts. "Daarom geven we de logiesuitbaters een steuntje in de rug."





De camping Canteclaer heeft met 179 standplaatsen voor stacaravans en 19 plaatsen voor trekkers het belangrijkste aanbod aan verblijfsmogelijkheden in de gemeente. De camping ligt in gebied voor verblijfsrecreatie, maar kon tot voor kort niet verder uitbreiden. "Door de provincie werd nu eenruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt en zo werd het gebied voor verblijfsrecreatie uitgebreid", vertelt uitbaatster Regina Lippens. "Dat laat ons toe om het gebied tussen de huidige site en de spoorlijn Brussel-Oudenaarde aan te snijden. Bedoeling is de werken deze winter te beginnen."





Ronde van Vlaanderen

De nieuwe campingzone moet een aantrekkingspunt worden voor toeristen met mobilhomes, die nu vooral verspreid wildkamperen in de regio. "Nu moeten we vaak mensen weigeren wegens plaatsgebrek", zegt Regina. "Het gaat dan vooral om mensen die hier met de tent of mobilhome enkel een weekend willen verblijven. Zo moesten we in het weekend van de Ronde van Vlaanderen minstens 40 gezinnen weigeren. Een uitbreiding van het gebied is voor ons dan ook prioriteit. Dat we daarvoor nu ook op subsidies kunnen rekenen, is uiteraard mooi meegenomen."





Weyts investeert ook in kind- en familievriendelijke logiesinfrastructuur en inclusieve logies, die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zo is er 2.858 euro financiële steun voor zorghulpmiddelen zoals douchestoelen in vakantiecentrum De Kleppe in Brakel. Hotelhoeve De Schapenkop in Ronse krijgt 6.122 euro en B&B Het Natuurlijk Genot in Maarkedal mag rekenen op 8.646 euro.