Camille van The Voice zingt in kerk

Camille Van Wambeke uit Beerlegem, die het in 2014 tot de liveshows van The Voice schopte, treedt op vrijdag 23 februari op in de kerk van Beerlegem en dit met de band 'Atouchofjazz'. Die bestaat naast Camille uit nog vijf muzikanten. Samen brengen ze bekende en minder bekende jazznummers. De landelijke gilde van Beerlegem staat in voor de organisatie van het concert dat om 20 uur start. Tickets kosten 15 euro en zijn te bekomen via 0478/22.36.58 of johan@brain-schepens.be. (TVR)