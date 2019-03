Caféklant sterft op achterbank van wagen: “Eén telefoontje en dit drama was niet gebeurd” Lieke D'hondt

15 maart 2019

15u58 0 Zwalm Cafébaas W.S. (48) uit Oudenaarde riskeert 6 maanden cel en een boete van 400 euro, beide met uitstel voor schuldig verzuim. Hij liet zijn klant Peter Dick uit Sint-Maria-Lierde in dronken en gedrogeerde toestand achter op de achterbank van diens wagen. Peter overleed de ochtend nadien in diezelfde auto omdat niemand de hulpdiensten had verwittigd.

Slachtoffer Peter Dick (45) bracht in de nacht van 31 maart op 1 april 2013 een bezoek aan het café van de beklaagde in Sint-Denijs-Boekel. Hij werd door een combinatie van de drugs GHB en cocaïne en alcohol onwel. Het slachtoffer viel verschillende keren neer, maar niemand belde de hulpdiensten. In plaats daarvan legden de cafébaas en enkele klanten de man op de achterbank van zijn eigen wagen. De cafébaas belde nog naar de vriendin en de zus van het slachtoffer, maar niemand kon de man komen halen.

Wanneer de zus van Peter om 7 uur ’s ochtends toch de wagen van haar broer komt oppikken, denkt ze dat hij ligt te slapen. Ze parkeert de wagen in de garage en laat Peter zijn roes uitslapen in de auto. Pas als het slachtoffer na enkele uren nog niet wakker is, slaat zijn vriendin in paniek. Peter blijkt in de auto overleden te zijn.

Noodsituatie

Zes jaar later moet cafébaas W.S. zich in de correctionele rechtbank verantwoorden wegens schuldig verzuim. Het Openbaar Ministerie beticht de man ervan niet de nodige hulp geboden te hebben aan iemand in nood. “Als iemand flauwvalt in uw café, moet je een ambulance bellen”, zegt de procureur. “Je laat die persoon niet achter in een auto om er van af te zijn en al zeker niet bij dergelijke koude temperaturen. Het had maar één telefoontje gekost om dit drama te voorkomen.”

Omdat de cafébaas nog een blanco strafblad heeft en de feiten al dateren van 2013, vordert het Openbaar Ministerie een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro, beide met uitstel. De partner van de cafébaas, die Peter alcohol heeft geschonken terwijl hij al dronken was, riskeert 8 dagen cel en een boete van 400 euro.

Voor de burgerlijke partijen is de cafébaas verantwoordelijk voor de dood van Peter. “Hij heeft hem als een stuk vuil in de auto gelegd om er van af te zijn, terwijl het duidelijk was dat Peter zich in een noodsituatie bevond. Als iemand de hulpdiensten had verwittigd, dan had hij nu nog geleefd”, pleiten de advocaten van de nabestaanden.

Dronken en vermoeid

De advocaten van de cafébaas schetsen een ander beeld van de feiten. “Onze cliënt is de enige die hulp heeft geboden aan Peter. Toen hij de eerste keer viel in het café, heeft hij hem verzorgd. Daarna viel hij nog twee keer en toen heeft de cafébaas verschillende keren gebeld naar de familie van het slachtoffer om te vragen hem te komen halen. Toen dat niet gebeurde, heeft hij besloten hem in de auto te leggen.” De cafébaas verklaart in de rechtbank dat hij dat deed om te verhinderen dat de man nog andere cafés zou bezoeken. Volgens hem werkte het slachtoffer goed mee en was hij zeker niet buiten bewustzijn. Hij vond het niet nodig om een ambulance te bellen omdat het slachtoffer volgens hem enkel dronken en vermoeid was.

‘Sorry’

De advocaten benadrukken ook dat Peter nog leefde toen zijn zus de wagen kwam ophalen. Ze hebben haar en de vriendin van het slachtoffer dan ook zelf gedagvaard, omdat zij volgens hen niet hebben omgekeken naar het slachtoffer. Een zware beschuldiging voor de nabestaanden. “Ze proberen de schuld helemaal op Peter en ons te schuiven, terwijl Peter nog gered had kunnen worden als de cafébaas op tijd de hulpdiensten had gebeld. Wij wilden hier vandaag graag een ‘sorry’ horen. Maar zelfs als we dat hadden gekregen, dan nog blijven mijn kinderen achter zonder hun vader”, reageert de vriendin van Peter.

De rechtbank spreekt op 26 april het vonnis uit.