Café-uitbater moet tricolore vlaggen over Zuidlaan weghalen 01 juni 2018

02u58 0 Zwalm Café-uitbater Jurgen Ysebaert uit Munkzwalm moest gisteren de Belgische vlaggen over de Zuidlaan weghalen. "Publiciteit op de openbare weg is verboden en bestuurders geraken te veel afgeleid", motiveert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Café Ysebaert in de Zuidlaan in Munkzwalm werd vier jaar geleden door de Belgische Voetbalbond officieel erkend als supporterslokaal van de Rode Duivels. Dat uitbater Jurgen Ysebaert een grote fan is van ons nationale elftal, steekt hij niet onder stoelen of banken. Zo hing hij tijdens het EK in 2016 zijn gevel vol vlaggen in de Belgische driekleur en hing hij ook vlaggen over de straat. Die moesten niet veel later echter worden weggehaald door het Agentschap Wegen en Verkeer.





Afleiding

"Publiciteit op de openbare weg is niet toegelaten", klonk het daar. "Je kan ook niet zomaar de weg gaan bevlaggen. Als we dit toelaten, is het einde zoek. De vlaggen zorgen ook voor afleiding."





Met het WK in aantocht probeerde hij het nu nog eens. Opnieuw werd hij echter vriendelijk verzocht de vlaggen te verwijderen, wat gisteren ook gebeurde. "Jammer", reageert de cafébaas. "Ik wou gewoon wat sfeer brengen." (TVR)