Bussen De Lijn opnieuw langs Zottegemsesteenweg 24 mei 2018

De werken aan de Zottegemsesteenweg zijn nog volop bezig, maar de bussen van De Lijn kunnen vanaf maandag 28 mei al terug hun normale traject volgen. Zo zullen de bussen opnieuw door de dorpskern van Roborst rijden en hun traject vervolgen via de Kloosterstraat naar de Zottegemsesteenweg die vanaf het kruispunt met de Machelgemstraat in de richting van Zottegem voor de bussen opnieuw berijdbaar is. Alle andere verkeer moet nog steeds omrijden. De werken moeten in oktober helemaal rond zijn. (TVR)