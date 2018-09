Buitenspeelkeuken voor leerlingen Het Groene Lilare Thomas Vandewalle

03 september 2018

De Leerlingen van basisschool Het Groene Lilare in Sint-Maria-Latem werden op de eerste schooldag flink verrast. Verschillende enthousiaste ouders hebben de afgelopen vakantie samen met de leerkrachten de inkom achter de poort, de toiletdeur, de kleutergang, de klas van de eerste graad en de turnklas geverfd en opgefrist. Toch was het vooral de buitenspeelkeuken met tafel en stoelen die in de smaak viel. Die werd gemaakt van paletten, boomstammen en recuperatiemateriaal.